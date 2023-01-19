Адвоката Талантова начали судить в Удмуртии по делу о дискредитации Вооруженных сил России

Талантова судят за фейки о ВС РФ Фото: Диля Ахмадишина

В Завьяловском районном суде Удмуртии началось рассмотрение уголовного дела адвоката Дмитрия Талантова. Его обвиняют в распространении заведомо ложной информации о вооруженных силах России и в разжигании ненависти и вражды.

В ходе заседания Талантов признал факт того, что опубликовал посты в запрещенной в России соцсети Facebook, но отметил, что не считает это преступлением и вину свою не признает. В постах содержалась ложная информация о действиях ВС России в Украине и о событиях в Буче. Экспертиза заключила, что публикации Талантова призывали разжигать враждебность и ненависть к армии России и представителям власти.

«Мои публикации были осуществлены в рамках предоставленного гражданину России конституционного права свободы совести, мысли, слова, поиска и распространения информации»,– сказал Талантов.

Обвиняемый и его защитник отметили, что предоставят дополнительные доказательства невиновности Талантова.

«Рассмотрение уголовного дела по моему обвинению должно закончиться вынесением оправдательного приговора»,– заключил обвиняемый.

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