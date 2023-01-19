Мужчину из Удмуртии подозревают в избиении дочери сожительницы кочергой

Возбуждено уголовное дело Фото: Амир Закиров

В Вавожском районе по подозрению в истязании несовершеннолетней задержали 35-летнего местного жителя. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК России по Удмуртии.

С 1 января 2022 года по 1 января 2023 мужчина из неприязни постоянно избивал 14-летнюю дочь сожительницы. В ход шли руки, ноги и даже кочерга.

Возбуждено уголовное дело по статье «Истязание заведомо несовершеннолетнего». Следователи осмотрели дом, назначили медицинскую экспертизу для девочки и допросили свидетелей.

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