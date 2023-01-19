Три новые остановки появились в Завьяловском районе Удмуртии

Жители района обращались с просьбами в министерство Фото: Амир Закиров

На трех межмуниципальных маршрутах в Завьяловском районе появились новые остановки. Об этом сообщает пресс-служба регионального министерства транспорта.

На маршруте №331 сделали остановку КП «Мартьяновская слобода». С 13 января здесь начала останавливаться автобус с аналогичным маршруту номером. Он ходит до Ижевска.

Также до остановки КП «Янтарный» продлили маршрут автобуса №320. Жители района сами обращались в министерство с просьбой о новой остановке. Также с 13 января автобус доходит до коттеджного поселка Янтарный и дачного поселка Ягульские просторы.

Кроме того до улицы Калинина продлили маршрут №301. Это сделали для разгрузки центральной остановки в селе Завьялово.

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