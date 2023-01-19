Благоустройство парков «Березовая роща» и «Тишино» в Ижевске продолжится в 2023 году

Благоустройство в «Тишино» планируют закончить в 2023 году Фото: Амир Закиров

В 2023 году в Ижевске продолжится благоустройство парков «Березовая роща» и «Тишино». Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

«Березовая роща» преобразится благодаря нацпроекту «Жилье и городская среда». Обустройство этого парка назвали крупнейшим после Центральной площади проектом Ижевска. Его оценили в 360 млн рублей. В этом году здесь построят лестницу с освещением и широкими зигзагообразными пандусами. Дорожки, зоны отдыха, парковки и площадки для выгула животных также появятся в парке. Обновление «Березовой рощи» разделили на 7 этапов, последний из которых хотят завершить через 3 года.

«Несмотря на возникшие сложности с заболачиванием почвы, проект будет реализован в сроки», – пообещали в администрации.

К благоустройству парка «Тишино» приступят этой весной. Подрядчик установит беседки, павильоны, несколько арт-объектов и видеокамеры для наблюдения. Также обновят лестницы, площадки и пешеходные дорожки. Все работы хотят закончить в этом году.

Оба проекта уже получили поддержку республики и федерации.

Напомним, что всего в республике в этом году обновят 89 общественных пространств и 60 дворов.

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