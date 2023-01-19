С погибшим в Украине Владиславом Афлейтоновым простились в Удмуртии

Семье бойца оказывают помощь
Фото: Архив КП
19 января в Кизнерском районе Удмуртии простились с рядовым Владиславом Афлейтоновым. Боец погиб в ходе СВО в Украине.
За проявленные при выполнении служебных обязанностей мужество и героизм рядового посмертно представили к Ордену Мужества.
Прощание прошло со всеми воинскими почестями. Глава Республики Александр Бречалов выразил соболезнования родным и близким и пообещал оказать им всю необходимую помощь.
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