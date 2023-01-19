Ижевск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Ижевск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Ижевск
-15°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество19 января 2023 8:56

С погибшим в Украине Владиславом Афлейтоновым простились в Удмуртии

Похороны прошли 19 января
Источник:kp.ru
Семье бойца оказывают помощь

Семье бойца оказывают помощь

Фото: Архив КП

19 января в Кизнерском районе Удмуртии простились с рядовым Владиславом Афлейтоновым. Боец погиб в ходе СВО в Украине.

За проявленные при выполнении служебных обязанностей мужество и героизм рядового посмертно представили к Ордену Мужества.

Прощание прошло со всеми воинскими почестями. Глава Республики Александр Бречалов выразил соболезнования родным и близким и пообещал оказать им всю необходимую помощь.

Ищите нас в Telegram и Viber – там самая актуальная и оперативная информация от «КП-Ижевск».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Прокуратура Удмуртии проверит обстоятельства коммунальной аварии на теплосетях в Можге

Уголовное дело возбудили по факту наезда автогрейдера на маму с 3-летним ребенком в Удмуртии

На вокзале Ижевска установили сервис электронной очереди