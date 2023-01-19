У пенсионерки из Сарапула украли 75 000 рублей под предлогом индексации пенсии

Возбуждено уголовное дело Фото: Константин ИВШИН

В Сарапуле по подозрению в мошенничестве задержали 48-летнюю безработную местную жительницу. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии.

Женщина постучалась в дом к пенсионерке и представилась сотрудницей банка. Она сказала, что в регионе проиндексируют пенсии. Поэтому ей нужно переписать номера всех банкнот, которые есть у бабушки. Пенсионерка сочла это логичным и пустила мошенницу в дом. Какое-то время женщина действительно переписывала номера купюр. Но как только пожилая сарапульчанка вышла из комнаты, та сразу же собрала все деньги, быстро попрощалась и убежала. Бабушка заметила, что все ее деньги пропали, когда она вернулась в комнату. Всего украли 75 000 рублей.

Пенсионерка сразу обратилась в полицию. Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Отметим, что задержанная уже была ранее судима за аналогичное преступление.

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