Администрацию Ижевска через суд обязали обеспечить отвод сточных вод с дороги у школы №17

Исполнение решения суда проконтролирует прокуратура Фото: Сергей ГРАЧЕВ

После вмешательства прокуратуры власти Ижевска обязали обеспечить отвод сточных вод с дороги рядом со школой №17. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Ижевчанин обратился в прокуратуру Ленинского района с жалобой на работу службу городского благоустройства. Когда рядом со школой №17 проводились работы по восстановлению участка городской ливневой канализации, рабочие не обеспечили отвод талых и сточных вод с дороги. В ведомстве отметили, что это может навредить жизни и здоровью ижевчан.

Прокурор через суд обязал Администрацию города устранить выявленные нарушения. Исполнение решения суда находится на контроле прокуратуры района.

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