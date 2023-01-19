Около 6,5 тысяч инсультов регистрируют в Удмуртии ежегодно

Число инсультов выросло почти на 2%. Фото: Минздрав Удмуртии

Ежегодно в республике регистрируют примерно 6,5 тысяч инсультов. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Удмуртии.

В 2022 году от инсульта пострадало 6 475 жителей региона. Это на 1,9% больше, чем в позапрошлом году. Чаще всего инсульт случается у людей в трудоспособном возрасте.

«Инсульт – это нарушение функций головного мозга, развивающееся внезапно из-за прекращения кровотока в сосудах мозга вследствие образования тромба или разрыва сосуда», – напомнила главный внештатный невролог Минздрава Удмуртии Наталья Комиссарова.

С каждым годом жизни вероятность инсульта увеличивается. При этом по словам врача, сейчас наблюдается тенденция случаев заболевания у более молодого поколения. Чтобы избежать инсульт, нужно соблюдать вполне простые правила. В первую очередь стоит отказаться от вредных привычек и начать вести более активный образ жизни. Также нужно обратить внимание на свой рацион – питайтесь правильно. Сдайте кровь на анализы и проверьте уровень холестерина. И не забывайте следить за артериальным давлением.

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