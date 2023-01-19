Мужчина из Удмуртии отправится в колонию за избиение своей подруги

Ближайшие 2 года мужчина проведет в колонии Фото: Мария Бакланова

Мужчину из Каракулинского района признали виновным в избиении своей знакомой. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртии.

В июле 2022 года мужчина выпивал у себя дома вместе со знакомой. В это время они поссорились и мужчина набросился на девушку с кулаками. Он не менее 2 раз ударил женщину по голове.

Суд отправил мужчину на 2 года и 1 месяц в исправительную колонию общего характера. Его взяли под стражу в зале суда. Приговор в законную силу не вступил.

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