Погода в Ижевске на 20 января: гололед и -9 градусов

Ижевск. Зима
Фото: Архив КП
Доброе утро, Ижевск! «Комсомолка» подготовила прогноз погоды на 20 января.
По прогнозам Удмуртского гидрометцентра, ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков.
На дорогах сохраняются гололедица – будьте особенно внимательными.
Днем температура воздуха составит -7… -9°С.
Южный ветер будет дуть со скоростью 5-10 м/с.
По прогнозам ЯндексПогоды, атмосферное давление будет 768 мм рт. ст, магнитное поле спокойное, УФ-индекс низкий.
Желаем вам отличного дня!
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