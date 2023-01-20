Погода в Ижевске на 20 января: гололед и -9 градусов

Ижевск. Зима Фото: Архив КП

Доброе утро, Ижевск! «Комсомолка» подготовила прогноз погоды на 20 января.

По прогнозам Удмуртского гидрометцентра, ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков.

На дорогах сохраняются гололедица – будьте особенно внимательными.

Днем температура воздуха составит -7… -9°С.

Южный ветер будет дуть со скоростью 5-10 м/с.

По прогнозам ЯндексПогоды, атмосферное давление будет 768 мм рт. ст, магнитное поле спокойное, УФ-индекс низкий.

Желаем вам отличного дня!

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