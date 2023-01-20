Житель Ижевска украл более 2 тысяч долларов у бывшей сожительницы

Фото: архив КП

Жительница Ижевска лишилась накопленных денег. Как сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии, их украл ее бывший сожитель.

22-летняя ижевчанка накопила 2 300 долларов – это почти 140 000 рублей – и хранила их в своей квартире. В августе прошлого года она уехала в отпуск, а дома у нее остался ее парень – 25-летний безработный молодой человек.

Именно он в течение нескольких дней похищал деньги и тратил их на себя.

Отношения быстро закончились, молодой человек съехал. И только через некоторое время ижевчанка поняла, что лишилась денег.

Девушка обратилась в полицию.

Подозреваемого в совершении кражи быстро установили и уже задержали. Возбуждено уголовное дело по статье «кража».

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