К электросетям подключили строящуюся школу в микрорайоне «Столичный» в Ижевске

В микрорайоне «Столичный» строится новая школа. Фото: А. Бречалов

В строящемся 3-этажном здании новой школы в микрорайоне «Столичный» в Ижевске подключили электричество. Об этом сообщил у себя в соцсетях глава Удмуртии Александр Бречалов.

Он уточнил, что в здании запущено отопление. Сейчас рабочие монтируют инженерные системы и устанавливают оборудование. После просыхания стен здесь начнутся отделочные работы.

Фото: А. Бречалов

Школа, рассчитанная на 825 мест, должна открыться уже в этом году. Ее площадь - 9160 кв. м. По проекту здесь будут спортивный и актовый залы, а также увеличенные окна, чтобы ребятам было светлее на занятиях.

Фото: А. Бречалов

На улице разместятся площадки для волейбола, баскетбола, стритбола, будут установлены уличные тренажеры.

«Этот объект станет вторым корпусом лицея им. Е. М. Кунгурцева и поможет разгрузить четыре соседние школы №8, 69, 19, 52», - подчеркнул глава региона.

Кстати, недалеко от Ижевска скоро появятся еще новые школы – в Пычанках и Ягуле.

Ищите нас в Telegram и Viber – там самая актуальная и оперативная информация от «КП-Ижевск».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Благоустройство парков «Березовая роща» и «Тишино» в Ижевске продолжится в 2023 году

Три новые остановки появились в Завьяловском районе Удмуртии

С погибшим в Украине Владиславом Афлейтоновым простились в Удмуртии