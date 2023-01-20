Депутаты Гордумы сразились с ребятами из воспитательной колонии в Ижевске в хоккее на валенках

Фото: Администрация Ижевска
19 января депутаты Гордумы Ижевска сразились с в товарищеском матче по хоккею на валенках с ребятами из городской воспитательной колонии. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.
Судьей матча стал председатель Ассоциации дворового хоккея Михаил Смагин. Обе команды стремились к выигрышу, но в итоге победила дружба. Игра закончилась со счетом 4:4.
Это не последний турнир между депутатами и воспитанниками колонии. В следующий раз они сразятся в товарищеском матче по футболу весной.
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