Один человек пострадал в ДТП с двумя легковушками в Удмуртии

ДТП произошло сегодня утром. Фото: ПСЧ-37
20 января примерно в 7:53 недалеко от села Пугачево произошло ДТП. Об этом сообщает пресс-служба Пожарно-спасательной части №37.
Две легковушки столкнулись на 141 км трассы М-7. В результате ДТП пострадал один из водителей.
Причины аварии устанавливаются.
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