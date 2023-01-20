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НовостиПроисшествия20 января 2023 5:37

Один человек пострадал в ДТП с двумя легковушками в Удмуртии

Причины устанавливаются
Софья Кель
ДТП произошло сегодня утром. Фото: ПСЧ-37

ДТП произошло сегодня утром. Фото: ПСЧ-37

20 января примерно в 7:53 недалеко от села Пугачево произошло ДТП. Об этом сообщает пресс-служба Пожарно-спасательной части №37.

Две легковушки столкнулись на 141 км трассы М-7. В результате ДТП пострадал один из водителей.

Причины аварии устанавливаются.

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