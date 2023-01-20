Двое мужчин из Ижевска погибли в своих постелях из-за неосторожного курения

Один из погибших был пенсионером. Фото: МЧС Удмуртии @mchsUR

С 16 по 19 января в Ижевске произошло 3 пожара из-за неосторожного курения. Об этом сообщает пресс-служба МЧС Удмуртии.

Два пожара закончились плачевно. 16 января в Ленинском районе и 19 января в Октябрьском двое мужчин погибли в собственных постелях. Это произошло из-за курения. В последнем случае погибшим стал пенсионер, который решил закурить перед сном и уснул, не затушив сигарету.

18 января также произошел пожар из-за неосторожного курения. В 2 часа ночи загорелась лестничная площадка в многоквартирном доме. Общий ущерб составил 50 тысяч рублей. Никто не пострадал.

Ищите нас в Telegram и Viber – там самая актуальная и оперативная информация от «КП-Ижевск».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Администрацию Ижевска через суд обязали обеспечить отвод сточных вод с дороги у школы №17

Она была ближе к колесам: обстоятельства гибели ребенка в Можгинском районе

У пенсионерки из Сарапула украли 75 000 рублей под предлогом индексации пенсии