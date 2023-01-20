Деревня в Удмуртии осталась без воды из-за сгоревшего глубинного насоса

Без воды остались 186 человек
Фото: Мария Бакланова
Из-за коммунальной аварии деревня Бородули в Шарканском районе Удмуртии осталась без воды. Об этом на своей странице ВКонтакте сообщил глава района Василий Муклин.
Причиной неполадок стал сгоревший глубинный насос. В результате без водоснабжения остались 186 человек, в том числе 20 детей, а также 2 СЗО-ФАП и детский сад. Сейчас на месте ведутся экстренные работы по восстановлению системы. Специалисты приступили к замене насоса и планируют закончить до 14:00.
В случае необходимости местным жителям пообещали организовать подвоз воды.
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