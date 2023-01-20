Храм святых равноапостольных Константина и Елены в Удмуртии восстанавливают

Восстановлением храма занялись в 2016 года. Фото: скриншот из видео Александра Бречалова @a.brechalov

В Селтах продолжают восстанавливать Храм святых равноапостольных Константина и Елены. Об этом в своих соцсетях сообщил глава региона Александр Бречалов.

Храм закрыли еще в далеком 1939 году и передали его здание под клуб. В 2016 году местные жители решили взять дело в свои руки и занялись ремонтом. На помощь в восстановлении Храма приходят предприниматели, которые делятся со строителями техникой и материалами, а также артисты, которые проводят благотворительные концерты.

Совсем недавно, в декабре над храмом подняли купола. В этом году здесь хотят провести электричество и отопление, а также залить новый пол.

Напомним, что настоятелем этого храма является победитель песенного проекта «Голос Удмуртии» Артемий Прозоров. В прошлом году с песней «Я люблю тебя, жизнь» он выиграл сертификат на путешествие по России стоимостью 300 000 рублей.

Настоятель Храма святых равноапостольных Константина и Елены Артемий Прозоров Фото: Эдуард КАРИПОВ

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