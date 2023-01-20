10 иностранцев прописала в своей квартире женщина из Ижевска

Возбуждено уголовное дело
Фото: Архив КП
В Ижевске задержали 40-летнюю местную жительницу. Как сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии, ее подозревают в фиктивной постановке на учет 10 иностранцев.
Про просьбе мужа она прописывала его земляков в своей квартире. После этого они, конечно же, здесь не жили.
Возбуждены уголовные дела по статье «Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в жилом помещении в Российской Федерации». Женщине грозит до 3 лет в колонии.
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