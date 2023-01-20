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НовостиПроисшествия20 января 2023 9:10

Двух мужчин из Ижевска осудили за организацию проституцией у ТЦ «Флагман»

Девушки работали исключительно на условиях мужчин
Виола Романова
Мужчины занимались этим больше 2 лет

Мужчины занимались этим больше 2 лет

Фото: Амир Закиров

В Ижевске за организацию проституцией осудили двух местных жителей. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртии.

С декабря 2019 по апрель 2022 года мужчины заставляли девушек заниматься проституцией. Они работали напротив ТЦ «Флагман». Свои услуги «ночные бабочки» оказывали только на условиях, которые выдвигали обвиняемые.

Суд приговорил мужчин к лишению свободы на срок от 1 года до 2 лет условно. Приговор в законную силу не вступил.

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