Двух мужчин из Ижевска осудили за организацию проституцией у ТЦ «Флагман»

Мужчины занимались этим больше 2 лет Фото: Амир Закиров

В Ижевске за организацию проституцией осудили двух местных жителей. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртии.

С декабря 2019 по апрель 2022 года мужчины заставляли девушек заниматься проституцией. Они работали напротив ТЦ «Флагман». Свои услуги «ночные бабочки» оказывали только на условиях, которые выдвигали обвиняемые.

Суд приговорил мужчин к лишению свободы на срок от 1 года до 2 лет условно. Приговор в законную силу не вступил.

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