Жителя Удмуртии подозревают в избиении двух несовершеннолетних

Мужчине грозит серьезный срок в колонии Фото: Амир Закиров

В Селтинском районе осудят 41-летнего безработного и ранее судимого местного жителя. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртии.

Мужчину обвиняют в истязании несовершеннолетних и применении насилия к полийскому. С декабря 2021 года по ноябрь 2022 года мужчина избивал двух несовершеннолетних, 2009 и 2007 годов рождения. По любому незначительному поводу он мог ударить их или схватить за волосы.

Кроме того, в сентябре 2022 года мужчина оскорбил и применил насилие к участковому, когда тот попытался успокоить разбушевавшегося обвиняемого.

Уголовное дело направили в суд для рассмотрения по существу. Чтобы мужчина не мог надавить на свидетелей и несовершеннолетних его заключили под стражу. За насилие над детьми ему грозит срок от 3 до 7 лет, а за стычку с полицейским – до 5 лет.

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