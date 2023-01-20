Закупки артикаина в стоматологии Удмуртии сократили из-за повышения цен

Закупку артикаина пришлось снизить Фото: Амир Закиров

В последнее время многие жители Удмуртии стали жаловаться на «пропажу» артикаина из местных стоматологий. Вице-премьер регионального правительства Эльвира Пинчук в своем телеграм-канале дала этому объяснение.

Начала она издалека. Сейчас для анестезии в стоматологиях используется сразу несколько вариантов анестетиков. Чаще всего в ход идет лидокаин. Он входит в список жизненно важных препаратов и цены на это лекарство регулируются государством. В то время как артикаин в этот список не попал. По сравнению с прошлым годом стоимость на этот препарат выросла почти в 4 раза. Поэтому объемы закупок и использование в больницах артикаина пришлось снизить.

«Важно знать, что у обоих анестетиков есть недостатки и преимущества. Но при правильном выборе методики обезболивания можно добиться хорошей анальгезии и избежать побочных эффектов вне зависимости от используемого препарата», – заключила Пинчук.

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