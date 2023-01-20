Гороскоп на день: 20 января Овны переживут разрыв логики, а Девы смогут расстаться с ненужным хламом

Доверьтесь звездам
Фото: Мария Бакланова
ОВЕН
Ваша логика может дать сбой. Вам вдруг захочется высказать окружающим правду в лицо, и одновременно произвести на всех приятное впечатление.
ТЕЛЕЦ
Соберитесь. Ваша рассеянность бросается в глаза. Возможно, вы влюбились, а возможно пора попить курс витаминов.
БЛИЗНЕЦЫ
Утренняя зарядка, ритмичные движения после обеда и вечерняя дискотека сделают вашу субботу просто прекрасной. Танцевальные эндорфины сделают вас еще и привлекательнее.
РАК
Вам полезно прогуляться на свежем воздухе, похрустеть снегом под ногами и полюбоваться зимними деревьями. Если встанете на лыжи и разгоните кровь, то эта суббота запомнится надолго.
ЛЕВ
Дайте отдохнуть себе и близким. Никто не обязан жить по расписанию в выходной день, расслабьтесь. Если конкретно вам неймется, то заведите будильник и летите вперед навстречу победам.
ДЕВЫ
Отличное время, чтобы разобрать залежи в шкафу. Сегодня ваш в меру жадный и критичный взгляд ничем не замутнен. Так что: «прощайте дедушкины кальсоны, вы достойно прожили эту жизнь».
ВЕСЫ
Мужчины-Весы в этот день будут трогательно внимательны и заботливы. Вы подарите праздник для своей второй половинки и отношения заиграют яркими красками. Женщины-Весы будут немного капризны. Но так очаровательны, что вам все простят.
СКОРПИОН
Прислушайтесь к своему здоровью. Пора смазать то, что давно поскрипывает. Полный чек-ап здоровья поздно заказывать дедушке Морозу, но вполне можно запланировать с ближайшей зарплаты.
СТРЕЛЕЦ
Вас потянет на рукоделье. Это очень успокаивает нервы, и дает время на спокойные мысли о хорошем. Результат будет радовать еще долгое время.
КОЗЕРОГ
Представители этого знака всех возрастов будут сегодня очень-очень игривыми. Утро лучше начать с любимой музыки, а днем обязательно прогуляться на свежем воздухе.
ВОДОЛЕЙ
А сходите в кино. У вас сегодня такая буйная фантазия, что приобщение к искусству вызовет просто творческий бум.
РЫБЫ
Обязательной программой этого дня сделайте встречу с друзьями. Вы хороший, они по вам соскучились. А еще близкие натолкнут вас на новые перспективные идеи.
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