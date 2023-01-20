Гороскоп на день: 20 января Овны переживут разрыв логики, а Девы смогут расстаться с ненужным хламом

Доверьтесь звездам Фото: Мария Бакланова

ОВЕН

Ваша логика может дать сбой. Вам вдруг захочется высказать окружающим правду в лицо, и одновременно произвести на всех приятное впечатление.

ТЕЛЕЦ

Соберитесь. Ваша рассеянность бросается в глаза. Возможно, вы влюбились, а возможно пора попить курс витаминов.

БЛИЗНЕЦЫ

Утренняя зарядка, ритмичные движения после обеда и вечерняя дискотека сделают вашу субботу просто прекрасной. Танцевальные эндорфины сделают вас еще и привлекательнее.

РАК

Вам полезно прогуляться на свежем воздухе, похрустеть снегом под ногами и полюбоваться зимними деревьями. Если встанете на лыжи и разгоните кровь, то эта суббота запомнится надолго.

ЛЕВ

Дайте отдохнуть себе и близким. Никто не обязан жить по расписанию в выходной день, расслабьтесь. Если конкретно вам неймется, то заведите будильник и летите вперед навстречу победам.

ДЕВЫ

Отличное время, чтобы разобрать залежи в шкафу. Сегодня ваш в меру жадный и критичный взгляд ничем не замутнен. Так что: «прощайте дедушкины кальсоны, вы достойно прожили эту жизнь».

ВЕСЫ

Мужчины-Весы в этот день будут трогательно внимательны и заботливы. Вы подарите праздник для своей второй половинки и отношения заиграют яркими красками. Женщины-Весы будут немного капризны. Но так очаровательны, что вам все простят.

СКОРПИОН

Прислушайтесь к своему здоровью. Пора смазать то, что давно поскрипывает. Полный чек-ап здоровья поздно заказывать дедушке Морозу, но вполне можно запланировать с ближайшей зарплаты.

СТРЕЛЕЦ

Вас потянет на рукоделье. Это очень успокаивает нервы, и дает время на спокойные мысли о хорошем. Результат будет радовать еще долгое время.

КОЗЕРОГ

Представители этого знака всех возрастов будут сегодня очень-очень игривыми. Утро лучше начать с любимой музыки, а днем обязательно прогуляться на свежем воздухе.

ВОДОЛЕЙ

А сходите в кино. У вас сегодня такая буйная фантазия, что приобщение к искусству вызовет просто творческий бум.

РЫБЫ

Обязательной программой этого дня сделайте встречу с друзьями. Вы хороший, они по вам соскучились. А еще близкие натолкнут вас на новые перспективные идеи.

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