Стоит ли жителям Удмуртии прививаться от коронавируса в разгар сезона ОРВИ

Осложнения бывают даже при легком протекании ковида Фото: Олег ЗОЛОТО

Коронавирус давно перестал внушать нам ужас, но не перестал быть крайне неприятной болезнью. И вакцинация против него продолжается, пусть и не так активно, как в осенний период. Но стоит ли прививаться сейчас, когда сезон ОРВИ в разгаре?

«Я поняла, что у меня как раз сейчас подошло время ревакцинироваться, но говорят, в период роста заболеваемости лучше этого не делать. Это как двойной удар по иммунитету. А еще я подумала, может быть, и вовсе уже смысла нет? Омикрон же как обычная простуда переносится, какой смысл от него прививаться?» – задается вопросом ижевчанка Анастасия.

Однако врач-инфекционист Республиканской клинической инфекционной больницы Наталья Ижболдина советует отбросить всякие сомнения относительно необходимости вакцинироваться против коронавируса. Любое заболевание протекает индивидуально, а ковид, в отличие от более изученных инфекций, остается довольно непредсказуемым.

«Мы, конечно, можем надеяться, что заболевание будет протекать легко, но варианты тяжелого протекания продолжают регистрироваться, пусть и не так часто, как в 2020-2021 годах. А еще мы помним о том, что вирус изменяется, и как он себя поведет дальше, мы не знаем. Да, сейчас омикрон действительно ведет себя «прилично», но в том, что следующие штаммы будут протекать так же легко, уверенности нет», – объясняет эксперт.

Здесь есть и обратная связь. Чем больше вирус циркулирует среди непривитых людей, тем больше у него возможностей мутировать. А еще – даже при легком протекании ковида бывают осложнения.

«Иной раз легко перенесенная коронавирусная инфекция тянет за собой «хвост» последствий. Это и постковидный синдром в виде слабости, недомогания и быстрой утомляемости, и невралгические проявления, в том числе ухудшение памяти и нарушение обоняния. Нарушения со стороны сердечно-сосудистой системы, почек и дыхательной системы. Долго может сохраняться бессонница, ощущение неполного вдоха и так далее», – рассказывает врач.

Другое дело, что в сезон ОРВИ действительно стоит отнестись к вакцинации крайне внимательно. Если вы не успели привиться немного заранее, до подъема заболеваемости, нужен ряд предосторожностей.

«Мы по-прежнему придерживаемся рекомендаций ВОЗ о том, что вакцинироваться против коронавируса нужно раз в полгода. Если у вас именно сейчас подошло время вакцинации, вакцинироваться не только можно, но и нужно, однако минимум за две недели до вакцинации следует начать соблюдать противоэпидемические мероприятия неспецифического характера. Постарайтесь не посещать людные места, избегайте общения с теми, у кого есть какие-либо катаральные явления – кашель, насморк, чихание. Обязательно носите маску, если все-таки куда-то выходите», – говорит Наталья Ижболдина.

Те же самые меры придется соблюдать и после прививки – так же минимум две недели, а лучше месяц.

«После вакцинации нужно дать организму выработать антитела. Ранние антитела начинают вырабатываться буквально сразу после прививки, но защитного уровня обычно достигают через две недели», – объясняет специалист.

Кроме того, чтобы снизить риск заболеваний в период вакцинации, вас обязательно осмотрит и опросит врач. Любое недомогание может стать поводом перенести процедуру. А если вы уже переболели ОРВИ или находитесь в стадии обострения хронических болезней, прививаться следует только через 2-4 недели после выздоровления.

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