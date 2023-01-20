Мужчина из Удмуртии задушил и ограбил свою подругу

Мужчина полностью признал свою вину Фото: Диля Ахмадишина

В Увинском районе Удмуртии за убийство и кражу осудили 35-летнего Касимова Д. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов региона.

25 июня 2022 года пьяный мужчина проходил мимо парикмахерской, в которой работала его знакомая. Заметив, что подруга на работе, Касимов решил зайти. Во время разговора приятели поссорились. И тогда мужчина набросился на девушку и задушил ее. После этого он нашел сумку подруги, вытащил из нее телефон и портмоне, в котором было 11 813 рублей. После этого он ушел из парикмахерской.

В судебном заседании мужчина полностью признал свою вину. Суд приговорил его к лишению свободы на 11 с половиной лет в исправительной колонии строгого режима и ограничением свободы сроком на 1 год.

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