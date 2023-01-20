300 юных шахматистов со всей России сражаются в Удмуртии за звание сильнейшего

Соревнования прошли в Дебесах Фото: Сергей Суворов

На несколько дней село Дебесы Удмуртской республики вновь стало шахматной столицей региона. На всероссийский турнир по быстрым шахматам съехались как постоянные команды-участницы, так и новички. К примеру, в этом году впервые сразятся на удмуртской земле шахматисты из Краснодарского края, ЯНАО, Пензенской, Тверской, Кировской, Астраханской областей. А еще к нам приехали ребята из Донецкой и Луганской республик.

В этом году в соревновании приняли участие команды-новички Фото: Сергей Суворов

«Для гостей из Луганской и Донецкой народных республик – это возможность отвлечься от тех проблем, которые сейчас есть на их территориях, а самое главное, пообщаться со сверстниками, показать свое мастерство, научиться чему-то у ребят из других регионов. Я считаю, что это одна из главных целей турнира – площадка для коммуникаций», – рассказал министр по физической культуре и спорту Удмуртской Республики Денис Парахин.

Всего в этом году в турнире сразится 321 участник из 18 регионов России, которых сопровождают родители и наставники. И всем в Дебесах комфортно, интересно и азартно.

На турнире ребята не только получают новый опыт, но и заводят знакомства Фото: Сергей Суворов

«Не случайно в 2020 году турнир впервые был проведен на территории Дебесского района. Здесь на базе Дебесского политехникума создан ресурсный центр по шахматам. Это общая заслуга Федерации шахмат Удмуртии и партнеров из корпорации «Центр». Проект был создан при поддержке фонда Тимченко. На сегодняшний день мы видим результат – это увеличение количества занимающихся шахматами практически в два раза», – отметил министр.

Также Денис Парахин сообщил, что в следующем году Всероссийские соревнования по быстрым шахматам в Дебесах планируется вывести на международный уровень.

О значении шахмат рассказал и исполнительный директор Шахматной федерации Удмуртии Александр Ватлин. Он подчеркнул, что подобные соревнования помогают ребятам из сел получить опыт поединков с сильнейшими шахматистами, а их наставникам – обменяться опытом с коллегами.

«Каждый год увеличивается не только количество регионов, участвующих в турнире, но и количество сельских районов из Удмуртии среди участников. Проект «Шахматы в школах» реализуется по всей республике, и дети хотят не только изучать теорию, но и играть с сильными соперниками. А на Всероссийский турнир приезжают действительно сильные ребята», – говорит Александр Ватлин.

В следующем году соревнования хотят вывести на международный уровень Фото: Сергей Суворов

Жеребьевка прошла 19 января, а уже на следующий день прошли торжественное открытие турнира и первые туры по быстрым шахматам. 21 января пройдут заключительные туры, а 22 и 23 января школьники сыграют в блиц.

Кроме этого, предусмотрена программа и для других любителей шахмат. Для всех желающих будут организованы забег с элементами экскурсии по селу Дебесы и ночной блиц с опытными спортсменами. Для того, чтобы принять участие, нужно зарегистрироваться по ссылке.

23 января кубки Федерации шахмат России вручат командам-победительницам, а кроме этого, заслуженные награды получат и победители каждой из четырех возрастных групп: девочки и мальчики 2011 года рождения и младше, а также девушки и юноши 2005-2010 года рождения.

Расписание соревнований можно увидеть на сайте.

Организаторы турнира: Министерство спорта Российской Федерации, Федерация шахмат России, Федерация шахмат Удмуртской Республики.

Генеральный партнер: Корпорация «Центр»

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