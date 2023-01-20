Мужчина погиб в ДТП с лесовозом на трассе в Удмуртии

Фото: 1 отдел УГИБДД по Удмуртии

20 января, примерно в 16:00 в Увинском районе Удмуртии произошло смертельное ДТП. Об этом сообщает 1 отдел УГИБДД по региону.

Лада Калина столкнулась с лесовозом Volvo с полуприцепом на 10 км дороги «Ува-Селты». После этого обе машины съехали в кювет, а затем загорелись.

В результате ДТП погиб водитель легковушки. Его личность устанавливается. На месте происшествия работают сотрудники оперативных служб.

Фото: 1 отдел УГИБДД по Удмуртии

Ищите нас в Telegram и Viber – там самая актуальная и оперативная информация от «КП-Ижевск».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Рвутся трубопроводы и кабели электричества: как Можга в Удмуртии переживает коммунальный коллапс

Удмуртия заняла 38 место в национальном туристическом рейтинге

Почему в доме растет плесень, и что она собой представляет?