Мужчина погиб в ДТП с лесовозом на трассе в Удмуртии

Фото: 1 отдел УГИБДД по Удмуртии
20 января, примерно в 16:00 в Увинском районе Удмуртии произошло смертельное ДТП. Об этом сообщает 1 отдел УГИБДД по региону.
Лада Калина столкнулась с лесовозом Volvo с полуприцепом на 10 км дороги «Ува-Селты». После этого обе машины съехали в кювет, а затем загорелись.
В результате ДТП погиб водитель легковушки. Его личность устанавливается. На месте происшествия работают сотрудники оперативных служб.
Фото: 1 отдел УГИБДД по Удмуртии
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