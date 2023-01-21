Погода в Ижевске на день: 21 января в городе облачно и до -14°С

Одевайтесь теплее Фото: Мария Бакланова

Доброе утро, Ижевск!

Сегодня в столице Удмуртии будет облачно с небольшими прояснениями. Об этом сообщает региональный гидрометцентр.

Днем температура воздуха не поднимется выше -11°С. Ветер южный со скоростью 3,1 м/с. Ночью столбик термометра опустится до -14°С.

Хорошего вам дня!

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