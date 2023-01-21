В районе улиц Маршала Фалалеева, Щорса и Холмогорова в Ижевске прорвало водопровод

Фото: Олег Бекмеметьев ВКонтакте

21 января в районе улиц Маршала Фалалеева, Щорса и Холмогорова в Ижевске произошел порыв водопровода диаметром 700 мм. Об этом в своих соцсетях сообщали глава города Олег Бекмеметьев.

Сейчас на месте работают 2 аварийные бригады из Ижводоканала и спецтехника. Специалисты заняты локализацией повреждения и устранением воды с улиц и тротуаров.

Движение по этим трем улицам может быть затруднено. Водителей попросили искать объездные пути. Жителей микрорайона предупредили, что в течение 3 дней могут быть перерывы в подаче холодной воды.

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