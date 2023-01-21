В Ижевске временно перекроют движение на улице Степана Разина

Движение перекроют на сутки. Фото: ПАО «Т Плюс» @tplusgroup.ru
В районе дома №56 на улице Степана Разина в Ижевске временно закроют движение. Об этом сообщает пресс-служба филиала ПАО «Т Плюс».
Движение закроют 23 января в 8:00 и откроют 24 января в 20:00. Здесь установят ограждения с сигнальным освещением и временные дорожные знаки. Подрядчики заменят дефектный трубопровод тепловой сети. Поэтому 23 числа с 9:00 до 19:00 в ближайших домах ограничат подачу отопления.
Работы согласовали с ГИБДД и Управлением благоустройства и охраны окружающей среды администрации Ижевска.
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