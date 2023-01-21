Двое мужчин из Удмуртии получили ожоги при пожаре в рыбацком вагончике

Фото: телеграм-канал МЧС Удмуртии

20 января примерно в 21:30 на озере Ашагар Каракулинского района сгорел рыбацкий вагончик. Об этом сообщает пресс-служба МЧС Удмуртии.

Общая площадь пожара составила 6 кв.м. Мужчины 1994 и 1995 г.р получили ожоги разной степени тяжести. По предварительным данным вагончик загорелся из-за несоблюдения правил безопасности при эксплуатации печки.

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