Финансирование социального контракта увеличили в Удмуртии

Бюджет увеличили на 140 млн рублей Фото: Мария Бакланова

В 2023 году в Удмуртии увеличат финансирование социального контракта. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства региона.

«Мы приняли решение в 2023 году увеличить финансирование мероприятий по оказанию государственной социальной помощи на основании социального контракта предусмотрено», – заявил глава.

В этом году бюджет составит около 462,2 млн рублей. Это на 140 млн рублей больше, чем в 2022. Отметим, что в прошлом году на финансирование соцконтракта направили 322 млн рублей.

Это позволит заключить 2 650 социальных контрактов, в их число входят 797 контрактов на ведение своего дела и более 1 010 – на поиск работы. На данный момент в филиалы Республиканского центра социальных выплат поступило 80 заявлений на ведение ИП, 49 – на поиск работы, 10 – на ведение личного подсобного хозяйства и 30 – на иные мероприятия для помощи в трудной жизненной ситуации.

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