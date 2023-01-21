В 22 зданиях в районе Холмогорова в Ижевске отключили горячую воду из-за аварии на сетях водоснабжения

Вопрос о формате работы соцучреждений примут завтра Фото: Мария Бакланова

Из-за аварии на сетях водоснабжения в районе Холмогорова в Ижевске без горячей воды остались 22 здания, в том числе 3 образовательных учреждения. Об этом в своих соцсетях сообщил глава города Олег Бекмеметьев.

Напомним, утром 21 января в районе улиц Маршала Фалалеева, Щорса и Холмогорова в Ижевске прорвало водопровод. Сейчас излив воды прекратился, а подачу холодной воды в ближайшие здания восстановили. Дорожники занимаются устранением воды и наледи с улиц и тротуаров.

На время восстановительных работ отключили один центральный тепловой пункт, который обеспечивает микрорайон горячей водой. Пока подрядчики будут ремонтировать сеть, ГВС отключат в 22 зданиях района, в том числе в трех образовательных учреждениях. О сроках ремонта пока неизвестно, но он может занять несколько дней. По словам Бекмеметьева, отопление в микрорайоне работает штатно. Вопрос о формате работы соцучреждений примут завтра.

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