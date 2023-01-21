Учебная эвакуация идет в ТРЦ «Италмас» в Ижевске

Посетителей попросили покинуть здание «Италмаса». Фото: Татьяна Колегова

Сегодня в ТРЦ «Италмас» в Ижевске проходит учебная эвакуация. Об этом «Комсомолке» написали наши читатели.

Эвакуация была плановой. Фото: Татьяна Колегова

«В два часа во всем Италмасе погас свет, остановились эвакуаторы. По связи сказали, что в одном из помещений произошло задымление и всех без паники просят покинуть магазин. Некоторые отделы сразу закрылись. Всех просили выйти и из кафе. Выходили ли из кинотеатра и терм не видела. Народу было достаточно много. Как долго была эвакуация не знаю, мы сразу уехали», – написала наша читательница Татьяна.

Эвакуация была плановой. Арендаторов помещений в центре заранее предупредили об учениях. Посетители могли узнать об эвакуации, прочитав объявление на дверях в ТРЦ. Судя по комментариям ижевчан, условным очагом возгорания назвали термы.

В ТРЦ развесили объявления. Фото: Ульяна Некрасова

В плановой эвакуации задействовали пожарных, полицейских и медиков. Также на месте подготовили два многоместных автобуса, в которых желающие могут дождаться окончания учений.

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