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НовостиПроисшествия22 января 2023 5:14

Жителя Удмуртии подозревают в убийстве сожительницы, о пропаже которой он сообщил ранее

Пара поссорилась
Анастасия Захарова
Мужчина избил женщину до смерти и заявил о ее пропаже

Мужчина избил женщину до смерти и заявил о ее пропаже

Фото: Амир Закиров

В Малопургинском районе расследовали дело об исчезновении 40-летней местной жительницы, а затем задержали ее сожителя. Об этом сообщает пресс-служба Следственного управления Следственного комитета России по Удмуртии.

По данным следствия, 39-летний мужчина вместе с жертвой преступления выпивал в период с 1 по 3 января. Подозреваемый поссорился с женщиной из-за ревности. После этого тот начал бить ее руками и ногами. Потерпевшая скончалась. Мужчина закопал тело в снегу во дворе дома, а 8 января сообщил в полицию, что сожительница ушла из дома по неизвестной причине.

Подозреваемого задержали. Готовится ходатайство о том, чтобы заключить его под стражу.

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