Квартира на ул. Ильфата Закирова в Ижевске загорелась из-за ремонта у соседей

Хозяева смогли сами потушить пожар. Фото: скриншот видео пресс-службы ГУ МЧС Удмуртии

20 января на улице Ильфата Закирова загорелась квартира на четвертом этаже. Об этом сообщает пресс-служба МЧС по Удмуртии.

Специалисты из отдела дознания МЧС выяснили причину пожара: в квартире этажом выше проводили электрогазосварочные работы, чтобы поменять радиатор. Искры попали через технологическое отверстие в полу к соседям снизу. Там загорелись шторы.

К счастью, хозяева были дома. Они смогли потушить огонь подручными средствами.

МЧС обращается к гражданам с просьбой не нарушать правила пожарной безопасности.

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