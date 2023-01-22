Елку начали демонтировать на Центральной площади Ижевска

Демонтаж елки на Центральной площади
Фото: Анастасия Захарова
На Центральной площади Ижевска начали демонтировать новогоднюю елку. Об этом сообщает корреспондент «Комсомолки».
У зеленой красавицы разобрали уже нижние ветки. Скоро ее увезут.
При этом ледовый городок продолжает радовать ижевчан. Обычно его сносят с наступлением тепла. Также город украсили ледовые скульптуры в рамках фестиваля ангелов и архангелов.
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