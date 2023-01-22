Елку начали демонтировать на Центральной площади Ижевска

Демонтаж елки на Центральной площади Фото: Анастасия Захарова

На Центральной площади Ижевска начали демонтировать новогоднюю елку. Об этом сообщает корреспондент «Комсомолки».

У зеленой красавицы разобрали уже нижние ветки. Скоро ее увезут.

При этом ледовый городок продолжает радовать ижевчан. Обычно его сносят с наступлением тепла. Также город украсили ледовые скульптуры в рамках фестиваля ангелов и архангелов.

Ищите нас в Telegram и Viber – там самая актуальная и оперативная информация от «КП-Ижевск».

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

Ледовый фестиваль ангелов и архангелов проходит в Ижевске

Первый супермаркет Ижевска: история ЦУМа в фотографиях

Ночь, улица, фонарь, аптека: 14 красивых фото с уличными светильниками столицы Удмуртии