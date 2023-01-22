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НовостиОбщество22 января 2023 7:22

Елку начали демонтировать на Центральной площади Ижевска

Зеленая красавица украшала город в Новогодние праздники
Алена Юрьева
Демонтаж елки на Центральной площади

Демонтаж елки на Центральной площади

Фото: Анастасия Захарова

На Центральной площади Ижевска начали демонтировать новогоднюю елку. Об этом сообщает корреспондент «Комсомолки».

У зеленой красавицы разобрали уже нижние ветки. Скоро ее увезут.

При этом ледовый городок продолжает радовать ижевчан. Обычно его сносят с наступлением тепла. Также город украсили ледовые скульптуры в рамках фестиваля ангелов и архангелов.

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