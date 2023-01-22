Туман ожидается в Ижевске ночью и утром 23 января

В Ижевске ожидается туман
Фото: Сергей ГРАЧЕВ
Ночью и утром 23 января ожидается туман с ухудшением видимости до 500 метров и менее. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Удмуртии со ссылкой на Удмуртский гидрометцентр.
Водителей призывают соблюдать дистанцию и скоростной режим. Не стоит резко тормозить и идти на обгон.
Пешеходам рекомендуют переходить дорогу только в положенных местах, убедившись, что транспорта на пути нет или что он полностью остановился.
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