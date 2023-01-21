Более 150 территорий планируют благоустроить в Удмуртии в 2023 году

Все работы будут проходить в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» Фото: Архив КП

В этом году в Удмуртии хотят благоустроить 152 территории. Сообщает пресс-служба глава и правительства региона.

Об этом намерении заявил министр строительства республики Ришат Ибрагимов на ВКС с главами муниципальных образований. Чиновник отметил, что в 2022 году республике удалось выполнить все поставленные цели по обновлению дворов и общественных пространств. В этом году власти не собираются отступать от намеченного курса. До 1 апреля они планируют заключить контракты с подрядчиками. Это необходимо для того, чтобы все работы закончились до 1 октября пока погода еще хорошая.

Благоустройство будет проходить в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда». Напомним, что в рамках этой программы в этом году также благоустроят 89 общественных пространств и 62 двора, 20 из которых – в Ижевске. На это выделят 411 млн рублей из регионального и федерального бюджетов.

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