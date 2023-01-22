Новый пешеходный маршрут может соединить сквер Оружейника Драгунова и Южный парк в Ижевске

Пешеходный маршрут соединит сквер Оружейника Драгунова и Южный парк Фото: Мария Бакланова

В Ижевске планируют создать проект нового пешеходного маршрута в Ленинском районе. Об этом сообщает пресс-служба Ижевска.

Рабочая группа состоит из депутатов Госсовета Удмуртии и Гордумы, Центра территориального развития Удмуртии, представителей регионального духовного управления мусульман и других организаций. На заседании 19 января представители группы обсудили, что Ленинскому району нужно создать единое пешеходное пространство с непрерывной инфраструктурой.

«Ленинский район многие годы оставался незамеченным, жил сам по себе. И одним из примеров тому как раз становятся парки и общественные пространства – их начали благоустраивать лишь в последние годы. И мы увидели: жителям это надо. Для многих и Сквер оружейника Драгунова, и Южный парк сегодня - это отдушина. Люди приходят сюда, чтобы насладиться природой, покататься на велосипедах, зимой - на лыжах. Дети с малых лет приучаются к здоровому образу жизни. И это нельзя растерять. Если мы предоставим жителям больше возможностей заниматься активным отдыхом на этих территориях, развивать их инфраструктуру, то сделаем большое благое дело», – высказался муфтий Удмуртии Фаиз Мухамедшин.

Маршрут проложат от сквера Оружейника Драгунова до Южного парка через ул. Автономную. Протяженность пути составит 2,5 км. В рамках реализации проекта появятся новые пешеходные дорожки.

«Маршрут планируется дополнить элементами осветительного оборудования, малыми формами архитектуры, скамейками и навигационными табличками и указателями. Он составлен таким образом, чтобы не доставлять неудобств жителям частных домов», – прокомментировал глава администрации Ленинского района Актур Акбашев.

Концепцию маршрута обсудят с жителями. Этим займется Центр территориального развития Удмуртии.

«На первом этапе перед нами стоит задача обустроить комфортную тропу для пеших прогулок, которая соединит два востребованных общественных пространства в городе – Сквер оружейника Драгунова и Южный парк. Вторым этапом может стать включение в маршрут новых локаций. Это культурные, исторические, гастрономические, этнические точки притяжения, которыми богат наш Ленинский район. При реализации проекта должен был применен комплексный подход», – высказался глава города Олег Бекмеметьев.

В перспективе маршрут можно продлить от Южного парка до спортивного комплекса Rustic.Sport в Пирогово.

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