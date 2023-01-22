Аллергия на шерсть может проявляться через насморк и дерматит

Шерсть может вызвать аллергию даже во взрослом возрасте
Фото: Архив КП
Врач-аллерголог, кандидат медицинских наук Надежда Логина рассказала RT (18+), как проявляется аллергия на шерсть.
«Шерстяные вещи могут быть еще источниками пылевых клещей, которые в них скапливаются. Чаще всего аллергия такого рода проявляется как аллергический насморк, который выражается заложенностью носа, слизистыми выделениями. Могут присоединяться аллергический конъюнктивит и дерматит при контакте аллергенов с кожными покровами», – прокомментировала специалист.
Аллергия может проявиться на пледы, мягкие игрушки, свитеры, шарфы, ковры. Если вы подозреваете заболевание, стоит обратиться к медикам. Болезнь легко диагностируется.
Врач также подчеркнула, что аллергия может проявиться в любом возрасте, а не только в детстве.
Ищите нас в Telegram и Viber – там самая актуальная и оперативная информация от «КП-Ижевск».
К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:
Стоит ли жителям Удмуртии прививаться от коронавируса в разгар сезона ОРВИ
Не верьте Анфиске: бывший директор зверинца в Ижевске рассказал, почему не стоит заводить дома обезьяну
Песню проекта из Ижевска «Учучуду» в исполнении Светланы Сургановой номинировали на премию «Чартова дюжина»