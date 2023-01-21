Песню проекта из Ижевска «Учучуду» в исполнении Светланы Сургановой номинировали на премию «Чартова дюжина»

Фото: Александр Смакотин ВКонтакте

Написанная участниками проекта из Ижевска «Учучуду» песня «Лето» в исполнении Светланы Сургановой (экс «Ночные снайперы», «Сурганова и оркестр») номинирована на премию «Чартова дюжина». Это хит-парад лучших песен по мнению слушателей «Нашего Радио» (103,8 FM, 12+).

Первый этап голосования закончится уже 22 января. По его результатам будут сформированы пятерки лучших исполнителей в представленных номинациях. Второй этап продлится до 19 февраля. А итоге голосования станут известны 22 февраля – их объявят в прямом эфире.

Проект «Учучуду» и Светлана Сурганова представлены в категории «Совместная работа».

«Мы близки к победе и, если вам захочется нас поддержать, то проголосуйте за нашу песню», – написал на своей странице ВКонтакте разработчик проекта Александр Смакотин.

Песню «Лето» выпустили в 2022 году. Эта композиция является результатом совместного творчества Светланы Сургановой и музыкального проекта «Учучуду». Проголосовать за артистов можно по ссылке.

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