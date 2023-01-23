Погода в Ижевске на 23 января: туман и -13 градусов

Зимний Ижевск
Фото: Архив КП
Доброе утро, Ижевск! «Комсомолка» подготовила прогноз погоды на 23 января.
По прогнозам Удмуртского гидрометцентра, ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков.
На дорогах сохраняются гололедица – будьте особенно внимательными. Утром местами по Удмуртии ожидается туман с ухудшением видимости 500 м и менее.
Днем температура воздуха составит -11… -13°С.
Западный ветер будет дуть со скоростью 2-7 м/с.
По прогнозам ЯндексПогоды, атмосферное давление будет 768 мм рт. ст, магнитное поле неустойчивое, УФ-индекс низкий.
Желаем вам отличного дня!
Ищите нас в Telegram и Viber – там самая актуальная и оперативная информация от «КП-Ижевск».
К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:
Гороскоп на неделю: с 23 по 29 января Близнецы начнут избавляться от вредных привычек, а Скорпионам стоит посвятить время семье
Елку начали демонтировать на Центральной площади Ижевска
Жителя Удмуртии подозревают в убийстве сожительницы, о пропаже которой он сообщил ранее