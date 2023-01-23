Хоккеисты из Ижевска «Ижсталь» проиграли команде из Перми

Фото: пресс-служба ХК «Ижсталь» @hcizhstal.ru/

22 января «Ижсталь» сразились в Перми с местным ХК «Молот» в рамках Кубка шелкового пути. О ходе матча сообщили в пресс-службе удмуртского хоккейного клуба.

Счет открыли хозяева льда на 9 минуте первого периода. Шайбу забил Кирьянов. Во втором периоде удача не улыбнулась ни одной команде. Хоккеисты ушли на перерыв с прежним счетом. И в третьем периоде пермяки упрочили преимущество и забили еще 2 шайбы. На последней минуте ижевчанам удалось взять себя в руки и забить один гол. Отличился Рыжов.

Матч закончился со счетом 3:1 в пользу ХК «Молот». 28 января «Ижсталь» начинает домашнюю серию игрой с ХК «Тамбов».

«Мы сыграли сегодня не в своем ключе. Не так мы должны были сегодня играть. В чем причина, наверное, покажет только анализ. Может быть две предыдущие игры забрали много сил и эмоций. Не самую лучшую игру сыграли. Плохо сыграли в обороне и беззубо в атаке. Это, скажем так, оценка «Ижстали». А что касается соперника, то моменты получились, забили свои голы. У нас же, если какие-то моменты и были, то вратарь соперника подчистил. Хозяев поздравляю с победу, а мы двигаемся дальше», – сказал главный тренер ХК «Ижсталь» Рамиль Сайфуллин.

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