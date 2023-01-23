Автомобиль и частный дом сгорели в Удмуртии

Фото: пресс-служба МЧС Удмуртии в телеграме @https:mchsUR

22 января в деревне Засеково Юкаменского района произошел пожар. Об этом сообщает пресс-служба МЧС Удмуртии.

В огне сгорели частный дом, надворные постройки и машина ВАЗ-2112. Общая площадь пожара составила 142 кв.м.

Пожарные отстояли 2 м в жилом доме. В тушении помогали 8 местных жителей и добровольцы.

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