Автомобиль и частный дом сгорели в Удмуртии

Фото: пресс-служба МЧС Удмуртии в телеграме @https:mchsUR
22 января в деревне Засеково Юкаменского района произошел пожар. Об этом сообщает пресс-служба МЧС Удмуртии.
В огне сгорели частный дом, надворные постройки и машина ВАЗ-2112. Общая площадь пожара составила 142 кв.м.
Пожарные отстояли 2 м в жилом доме. В тушении помогали 8 местных жителей и добровольцы.
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