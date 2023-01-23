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НовостиОбщество23 января 2023 8:13

Улицы в Ленинском районе Ижевска покрыты «красным снегом»

Подготовили для вас фотоподборку
Софья Кель
Местные жители уже ничему не удивляются

Местные жители уже ничему не удивляются

Фото: Мария Бакланова

Еще с воскресенья соцсети ижевчан пестрят фотографиями «красного снега» в Ленинском районе города. Мы подготовили для вас фотоподборку с коричневой пылью, которая покрыла городок Строителей.

Можно даже подумать, что это марсианская пустыня

Можно даже подумать, что это марсианская пустыня

Фото: Мария Бакланова

Причиной такого яркого цвета у осадков стали выбросы с завода керамических материалов.

Пыль собралась и на машинах

Пыль собралась и на машинах

Фото: Мария Бакланова

Местные жители уже не удивляются такому раскладу событий. Они лишь пожимают плечами и говорят, что это «привычная картинка».

«Я еще был студентом, когда там жалобы на красный снег были. Воз и ныне там», – написал в соцсети Рамиль.

Снег стал красным из-за выбросов с завода керамических материалов

Снег стал красным из-за выбросов с завода керамических материалов

Фото: Мария Бакланова

Ижевчане не унывают и даже креативничают

Ижевчане не унывают и даже креативничают

Фото: Мария Бакланова

Глава города Олег Бекмеметьев уже отреагировал на сообщения о «красном снеге» и сообщил, что с руководством завода ведутся переговоры.

Вот так сейчас выглядит Ленинский район

Вот так сейчас выглядит Ленинский район

Фото: Мария Бакланова

Пыль с выбросами от завода добралась и до детских площадок

Пыль с выбросами от завода добралась и до детских площадок

Фото: Мария Бакланова

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