Улицы в Ленинском районе Ижевска покрыты «красным снегом»

Местные жители уже ничему не удивляются
Фото: Мария Бакланова
Еще с воскресенья соцсети ижевчан пестрят фотографиями «красного снега» в Ленинском районе города. Мы подготовили для вас фотоподборку с коричневой пылью, которая покрыла городок Строителей.
Можно даже подумать, что это марсианская пустыня
Фото: Мария Бакланова
Причиной такого яркого цвета у осадков стали выбросы с завода керамических материалов.
Пыль собралась и на машинах
Фото: Мария Бакланова
Местные жители уже не удивляются такому раскладу событий. Они лишь пожимают плечами и говорят, что это «привычная картинка».
«Я еще был студентом, когда там жалобы на красный снег были. Воз и ныне там», – написал в соцсети Рамиль.
Снег стал красным из-за выбросов с завода керамических материалов
Фото: Мария Бакланова
Ижевчане не унывают и даже креативничают
Фото: Мария Бакланова
Глава города Олег Бекмеметьев уже отреагировал на сообщения о «красном снеге» и сообщил, что с руководством завода ведутся переговоры.
Вот так сейчас выглядит Ленинский район
Фото: Мария Бакланова
Пыль с выбросами от завода добралась и до детских площадок
Фото: Мария Бакланова
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