Улицы в Ленинском районе Ижевска покрыты «красным снегом»

Местные жители уже ничему не удивляются Фото: Мария Бакланова

Еще с воскресенья соцсети ижевчан пестрят фотографиями «красного снега» в Ленинском районе города. Мы подготовили для вас фотоподборку с коричневой пылью, которая покрыла городок Строителей.

Можно даже подумать, что это марсианская пустыня Фото: Мария Бакланова

Причиной такого яркого цвета у осадков стали выбросы с завода керамических материалов.

Пыль собралась и на машинах Фото: Мария Бакланова

Местные жители уже не удивляются такому раскладу событий. Они лишь пожимают плечами и говорят, что это «привычная картинка».

«Я еще был студентом, когда там жалобы на красный снег были. Воз и ныне там», – написал в соцсети Рамиль.

Снег стал красным из-за выбросов с завода керамических материалов Фото: Мария Бакланова

Ижевчане не унывают и даже креативничают Фото: Мария Бакланова

Глава города Олег Бекмеметьев уже отреагировал на сообщения о «красном снеге» и сообщил, что с руководством завода ведутся переговоры.

Вот так сейчас выглядит Ленинский район Фото: Мария Бакланова

Пыль с выбросами от завода добралась и до детских площадок Фото: Мария Бакланова

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