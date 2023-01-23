Один человек погиб и пятеро пострадали в ДТП под Воткинском

Мужчина умер в машине скорой помощи. Фото: 1 отдел УГИБДД по Удмуртии

22 января примерно в 12:45 в Воткинском районе Удмуртии произошло ДТП. Об этом сообщает 1 отдел УГИБДД по Удмуртии.

Две легковушки столкнулись на 8 км дороги «Воткинск-Чайковский». 64-летний водитель Ниссан Альмера не пропустил другую машину при выезде со второстепенной дороги на нерегулируемом перекрестке. Так он столкнулся с Маздой 6, за рулем которой сидел 33-летний мужчина.

В результате ДТП владелец Ниссана скончался в машине скорой помощи. Еще 5 человек, в том числе один ребенок получили травмы различной степени тяжести. По факту происшествия проводится расследование.

Фото: 1 отдел УГИБДД по Удмуртии

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