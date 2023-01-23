В Сарапуле задержали наркодилера

Возбуждено уголовное дело. Фото: МВД по Удмуртии

В Сарапуле по подозрению в продаже наркотиков задержали 35-летнего местного жителя. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии.

Мужчину задержали в подъезде жилого дома, когда он делал закладку. При себе у него обнаружили 10 свертков с наркотиками. Наркодилер признался полицейским, что собирался продать запрещенные вещества, спрятав их в закладки. В дома сарапульчанина обнаружили еще 10 свертков с наркотиками, а в закладках, которые он успел сделать – 8.

Возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере». Отметим, что ранее мужчина уже был судим за незаконное хранение наркотиков. Сейчас он находится в изоляторе.

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