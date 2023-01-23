Замглавы администрации Можги Руслан Галеев решил уйти с должности после недавнего коммунального коллапса в городе

Галеев взял ответственность за произошедшее на себя. Фото: Руслан Галеев ВКонтакте @id335552074

Заместитель главы Администрации по строительству и жилищно-коммунальной политике Можги Руслан Галеев решил уйти с должности после недавней аварии на теплосетях города. Об этом он сообщил на своей странице ВКонтакте.

Чиновник объяснил, что во время коммунального коллапса в Можге он выполнял обязанности главы города. Поэтому ответственность за произошедшее лежит на нем. Несмотря на то, что специалисты работали над устранением прорывов без перерывов, справиться с проблемой быстро не удалось.

«Мною принято решение покинуть должность заместителя главы города, предоставив ее тому, кто готов продолжить работу, направленную на процветание нашего с вами города. Со своей стороны обещаю помогать и принимать участие в решении городских вопросов», – сказал Галеев.

Напоминаем, что из-за аварии на теплосетях жители 5 микрорайонов Можги остались без отопления практически на неделю. После проверки прокуратуры было возбуждено уголовное дело. «Комсомолка» узнала, как с ЧП справлялись местные жители и что делали власти.

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