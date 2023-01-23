Гороскоп на день: 24 января Близнецы почувствуют себя одинокими, а Скорпионов посетит гениальная мысль

Пришло время перемен Фото: Мария Бакланова

Астролог из Ижевска уже рассказала, что ждет представителей каждого знака зодиака 24 января.

ОВЕН

Овны испытают приступ ревности. Просто ответьте себе на вопрос: имеет ли это чувство основания? А в идеале – поговорите с любимым человеком.

ТЕЛЕЦ

К Тельцам придет гость из прошлого – и у вас получится восстановить старые связи. Вот увидите, именно этого вам и не хватало.

БЛИЗНЕЦЫ

Близнецов накроет чувство одиночества. Вам кажется, что вы оторваны от жизни и людей. Но вам только кажется.

РАК

В этой жизни все достигается большим и упорным трудом. Не забывайте об этом – и вы достигните успеха.

ЛЕВ

Если вы твердо намерены сегодня чего-то добиться, то стойте на своем. Что бы вам ни говорили окружающие. Только ваша интуиция может подсказать, как поступить правильно.

ДЕВА

Девы могут столкнуться с тяжелым моральным выбором, от которого будет зависеть вся дальнейшая жизнь. И жизнь вашей совести тоже. Не стесняйтесь попросить совета у близкого человека.

ВЕСЫ

Весам придется рассчитывать только на себя. Никто из близких или знакомых не поможет вам справиться с грузом накопившихся проблем.

СКОРПИОН

Вас озарит гениальная идея. Ее тут же стоит начать воплощать в жизнь, пока горячо.

СТРЕЛЕЦ

Не стоит начинать сегодня новые дела. Лучше разберитесь со всеми старыми, а потом с чистой совестью отдохните.

КОЗЕРОГ

Козероги могут оказаться во френдзоне у человека, который вам очень нравится. Но к сожалению, ваши чувства не взаимны. Зато в остальном у вас все прекрасно.

ВОДОЛЕЙ

Загадка, которая не давала покоя вашему уму, наконец-то разгадается. Дела на деле обстоят гораздо приятнее, чем вы думаете.

РЫБЫ

Не позволяйте сегодня никому относиться к вам без должного уважения. Люди должны знать свое место.

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