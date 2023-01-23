С погибшим в Украине ефрейтором простились в Удмуртии

Помощь семье оказывается в полном объеме Фото: Архив КП

23 января в Ярском районе Удмуртии прошли похороны ефрейтора Александра Наймушина, который погиб в ходе специальной операции в Украине.

Бойца посмертно представили к ордену Мужества за проявленный при выполнении служебных обязанностей героизм.

Прощание с ефрейтором прошло со всеми воинскими почестями. Глава Удмуртии Александр Бречалов выразил соболезнования семье Александра. Родным и близким бойца в полном объеме оказывается помощь.

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